البنك المركزي يعلن منافذ بيع الدولار المعتمدة للحجاج



السومرية نيوز – محليات



حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، فروع مصارف الرافدين والرشيد والناسك والعراقي للتجارة TBI ، إضافة لعدد من شركات الصرافة لبيع الدولار للمسافرين لإداء مناسك الحج لهذا العام.

وودعا البنك جميع الحجاج لزيارة تلك الفروع الموزعة في عموم العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى وحسب الجدول المرفق أدناه:

