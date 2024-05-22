نهاية الشهر الحالي.. هل سيشمل التعداد التجريبي أقليم كردستان؟

وقال المدير العام التنفيذي للتعداد، علي عريان صالح، إن "الهيئة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بإجراء التعداد بالموعد الذي حدد له في العشرين من تشرين الثاني المقبل"، لافتا الى أن "الهيئة ستجري تعدادا تجريبيا نهاية أيار الحالي، وهيأت جميع الملاكات وأجرت خطة التدريب الهرمي التي بدأت برؤساء الفرق كمرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية بتدريب المشرفين المحليين في المحافظات".وبين المدير العام، أن "هذا النوع من التعداد سيجرى في عموم المحافظات، بضمنها إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "التعداد سيكون مصغراً استعدادا للفعالية التي ستجرى في تشرين الثاني".وكشف صالح عن "التعاقد مع أربع شركات رصينة لتنفيذ التعداد من أجل إعداد الـ (Data Center والـ Call Center) وباقي التطبيقات والأجهزة اللوحية".وأشار إلى "إصرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على إجراء التعداد خلال العام الحالي في موعده المحدد"، لافتا إلى أنه "أول رئيس وزراء عقد اجتماعا يخص التعداد في مجلس الوزراء في شهر تموز من العام الماضي، وطالب جميع الوزارات المعنية بالتعاون وتقديم جميع التسهيلات من أجل إنجاحه، فضلاً عن الإشراف المباشر لوزير التخطيط محمد علي تميم على متابعة وتنفيذ الجدول الزمني لإنجاز وإنجاح المشروع"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.