تستمر 40 يومًا.. العراق و3 دول ستتنافس على تسجيل أعلى درجات الحرارة في العالم

وقال الزعاق في مجموعة تغريدات على حسابه بمنصة أكس، تابعته السومرية نيوز، إننا بدأنا مرحلة الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة خلال هذه الأيام، وهذا الارتفاع سيستمر لمدة 90 يوما، ولن تنخفض درجات الحرارة حتى دخول نجم سهيل الثاني منتصف سبتمبر المقبل.وأضاف أنه بعد نحو 60 يوما سيبدأ العراق والكويت والسعودية وليبيا التنافس على تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم لنحو 40 يوما.وأشار الزقاق إلى "أننا نلاحظ حاليا فروق كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل مما يسبب رطوبة عالية على السواحل ويؤدي إلى بداية حركة الرياح التي تثير الغبار والأتربة وتشكل سحبا مطرية غزيرة.