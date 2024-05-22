الغبار يحل ضيفاً على مناطق عراقية خلال الأسبوع لمقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحوا مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضاف أن "طقس يوم الجمعة، غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة متفرقة، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً".وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً وغبار خفيف، اما درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاحد المقبل، الطقس سيكون على العموم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".