بينهم امرأة.. الاعدام بحق تجار مخدرات في البصرة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانين الاربعة من بينهم امرأة ضبط بحوزتهم مادتي المثيل امفيتامين ومادة الحشيشة".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة ٢٧/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".