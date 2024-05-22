وقال محافظ النجف يوسف كناوي خلال مؤتمر صحفي حول مشاريع النجف، وحضره مراسل السومرية: "لقد تأخرنا في اطلاع الشارع النجفي على ملف الأعمار واعتذر للزوار عن تأخر انجاز بعض المشاريع والتأخير بسبب نقص الأموال او التعارضات"، مبينا ان "35 مشروعا انجز من اصل 179 مشروعا".وأشار الى ان "الهجرة إلى النجف مشروعة، والقانون يضمن حق السكن لكل العراقيين في كل مدن ومحافظات البلاد"، مستدركًا: "لكن مجلس المحافظة له توجه لتقنين هذه الهجرة وضبطها".وأوضح أن "طريق الحج البري هو مشروع وزاري وخارج تخصيصات المحافظة"، مشيرا الى ان "العوائق مشكله ابدية وتعرقل اغلب الأعمال، والبلدية تنفذ حملة على التجاوزات ولن نسمح بأي تجاوز للمحال او المنازل".