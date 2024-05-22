إلقاء ادوية منتهية الصلاحية دون اتلافها على شط البصرة (فيديو)

وقال الناشط عمار الحلفي بحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز عليه، انه "قامت احدى الفرق الصحية بمحافظة البصرة بإلقاء كمية كبيرة من الادوية منتهية الصلاحية على شط البصرة خلف منطقة "مخازن الكزيزة" دون اتلافها بالطرق الصحيحة ما يعرضها للتداول من قبل ضعاف النفوس وبيعها على الناس".وناشد الناشط الأجهزة الأمنية في المحافظة بإرسال دوريات لحماية هذه الادوية من السرقة والعمل على اتلافها بالطرق الطبية والبيئية الصحيحة".