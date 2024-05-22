السيد الصدر يصدر توجيهاً بعد تصويت البرلمان على عطلة الغدير

وقال السيد الصدر، في منشور له على منصة "أكس"، انه "بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء الوطن وأبناء المذهب الامامي الجعفري بل وكل المنصفين من السنة بل اخوتنا في الوطن من الأديان والكرد والقوميات الأخرى، تم التصويت من قبل نواب البرلمان العراقي مشكورين على (عطلة يوم الغدير) عيد الله الأكبر عطلة عراقية وطنية".وأضاف، "فصار لزاماً على العراقيين اجمع ولاسيما ابناء التيار الوطني الشيعي التوجه الى المساجد رافعين راية الغدير، ومتشحين بالوشاح الاخضر؛ للصلاة ركعتين شكراً لله تعالى، ورفع الشهادات الثلاث من منائرها: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان عليا والي الله".وتابع: "كل ذلك في أقرب مسجد ممكن مع عدم التعدي على الآخرين وعلى مسؤولي المساجد، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ويمنع اطلاق العيارات النارية منعاً باتاً".يذكر أن البرلمان أتم خلال جلسة اليوم، التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، والذي تضمن عطلة بيوم "عيد الغدير".وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون العطلات الرسمية".وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).