بعد إقرار عطلة "الغدير".. عراقيون يحتفلون بمدن عدة (صور)

احتفل أبناء التيار الوطني الشيعي في مدن عراقية عدة، بمناسبة إقرار عطلة عيد الغدير من قبل مجلس النواب.



واقيمت الاحتفالات في مدن الصدر والنجف والكوفة والكوت، فضلاً عن كركوك.

واقر مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، والذي تضمن عطلة بيوم "عيد الغدير".

وجه بعدها، زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، بالتوجه إلى المساجد ورفع "راية الغدير".

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.