بالصور.. العراق يستقبل أول وجبة من الجرحى الفلسطينيين

وصلت الى بغداد، الوجبة الاولى من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج ضمن توجيه حكومي.

وقالت وزارة الصحة في بيان، "ضمن حملة "اغيثو غزة" التي اطلقتها الحكومة العراقية وبتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وصلت الوجبة الاولى من الجرحى الفلسطينيين من مصر الى العراق على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج".

ولفت البيان الى أنه "كان في استقبال الجرحى ممثل وزير الصحة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى العقابي وفريق من وزارة الصحة من الكوادر الطبية والصحية والمسعفين".

ونقلت اسعافات وزارة الصحة الجرحى والبالغ عددهم 27 ومرافقيهم البالغ عددهم 42 شخصا الى مستشفيات دائرة مدينة الطب لتلقي العلاج.

أدناه صور الجرحى الفلسطينيين: