السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية الكرخ الأولى والثانية

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز نتائج الدور الأول لطلبة السادس الابتدائي الخاصة بتربية الكرخ الأولى والثانية ضمن محافظة بغداد، فيما سنتشر بقية نتائج المديريات تباعا أدناه.



أدناه رابط النتائج:

