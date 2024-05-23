السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي للمحافظات تباعاً

تنشر السومرية نيوز نتائج الدور الأول لطلبة السادس الابتدائي الخاصة بتربية الكرخ الأولى والثانية والثالثة ضمن محافظتي بغداد وكربلاء، فيما ستنشر بقية نتائج المحافظات والمديريات تباعاً





أدناه رابط النتائج:

