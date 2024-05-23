تفاصيل استقبال العراق 27 مريضاً وجريحاً فلسطينياً

وقال رئيس الوفد العراقي، الدكتور فريد عراك، إنَّ الفريق الطبي الذي تم إرساله من قبل وزارة الصحة العراقية قام بزيارة سبعة مستشفيات مصرية يرقد فيها مرضى وجرحى فلسطينيون، وتم إعداد قائمة لاستقبال 27 مريضاً وجريحاً، يرافقهم 42 شخصاً في المستشفيات العراقيَّة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف عراك أنَّ الحالات المرضية متنوعة للجرحى والمرضى، مشيراً إلى أنَّ فريقاً طبياً في بغداد يضم كبار الأطباء الأساتذة والاستشاريين، هيّأ مستلزمات استقبالهم وأمكنة إيوائهم مع مرافقيهم في مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب، لافتا الى أنَّ رئيس الوزراء ووزير الصحة أوعزا بتوفير حاجات المرضى والمصابين من الأدوية والمستلزمات الطبية.