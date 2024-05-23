تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم السبت على العموم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وبينت الهيئة أن "يوم الأحد المقبل سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، ولا تغير في درجات الحرارة".وتابعت أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".