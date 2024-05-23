قرار جديد من التربية بشأن المدارس المخصصة كمراكز امتحانية (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية فان وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات سمحت لإدارات المدارس المخصصة مراكز امتحانية من مزاولة عملها بعد انتهاء عمل المركز الإمتحاني أو في الأيام التي لا يوجد فيها امتحان وزاري.الوثيقة ادناه: