الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة إصدار قرار حكمٍ غيابياً بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً، مُنبّهاً إلى أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة تعاقد المُدان مع أحد المعامل؛ بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقاتٍ أصوليَّـة من وزارتي الصناعة والمعادن والصحَّة، فضلاً عن عدم خضوعه للرقابة الصحيَّة"، لافتاً إلى أنَّ "المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنَّه في الحقيقة تمَّت إقامته داخله".وأضافت الهيئة إنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثّلين القانونيِّين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل، وقرَّرت الاحتفاظ لمطار النجف بحقّ مُراجعة المحاكم المُختصَّة للمُطالبة بالتعويض".