الحج والعمرة: وصول أولى قوافل الحج البرية الى المدينة المنورة (صور)

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية انه "تم وصول اولى قوافل الحج البرية العراقية الى مدينة الحجاج في المدينة المنورة، وسط استقبال رفيع المستوى من بعثة الحج العراقية".الصور ادناه: