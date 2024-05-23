المرور العامة: تحويل السير القادم من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اليوم وفي تمام الساعة 2400 سيتم تحويل السير القادم من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية ، ويكون الطريق وسط ساحة احمد عرابي".وأضافت: "الطريق القادم من نزلة جسر الطابقين باتجاه الجسر المعلق ، يكون من وسط ساحة احمد عرابي، لغرض تحويل خط الماء والمجاري ضمن المنطقة ، واستكمال أعمال نفق ساحة احمد عرابي ، ضمن مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق".