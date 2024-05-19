برحيل أميرها.. السامرائي يقدّم التعازي لإمارة بني حسن

وذكر بيان للتحالف، ورد لـ السومرية نيوز، ان "السامرائي أعرب خلال حضوره مجلس العزاء المقام في محافظة النجف الأشرف، عن مواساته الحارة لذوي الفقيد وعلى رأسهم الشيخ مثنى آل حاتم آل حسن، وإخوة الفقيد وأبنائه وسائر أفراد الأسرة الكريمة".ودعا السامرائي، بحسب البيان، "الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان".