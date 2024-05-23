المؤيد يدعو من باريس المؤسسات الغربية لدعم التجربة الديمقراطية العراقية

وقالت الهيئة في بيان، إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن غريو، بحضور السفير العراقي في باريس وديع بتي".

وأكد المؤيد بحسب البيان "أهمية التعددية الإعلامية في العراق ووجود عشرات المؤسسات الإعلامية المعززة بحرية الإنترنت والاتصالات"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد "مؤشرًا مهمًا على تطور المشهد الإعلامي في البلاد".

وأشار إلى "النمو الكبير في الاستثمار في مجال الاتصالات بعد زوال النظام السابق، حيث وصل إلى قرابة 17 مليار دولار، ساهم في تقليص الفجوة الرقمية وتوفير خدمات الإنترنت لنحو 95% من الشعب العراقي".



وشدد المؤيد على "أهمية حرية الاتصالات والإنترنت في تعزيز الديمقراطية الفريدة التي يتمتع بها العراق في الشرق الأوسط، حيث يتمتع ملايين العراقيين بحرية التعبير عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي".



ودعا المؤسسات الإعلامية الغربية إلى "دعم التجربة الديمقراطية العراقية من خلال تواجدها الفعال في البلاد"، محذرًا من أن غيابها قد يعطي رسائل سلبية، كما حث على تطوير مجالات التدريب الصحفي لتشمل المؤسسات الأهلية العاملة في العراق، وتشجيع شركات التكنولوجيا والاتصالات الفرنسية على الاستثمار في السوق العراقي الواعد".

من جانبها، أكدت آن غريو "اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات مع العراق"، وأشارت إلى أن وجود السفارة الفرنسية في بغداد يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأعربت عن "رغبة وزير الخارجية الفرنسي في زيارة العراق"، مؤكدة على "أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العلاقات الثنائية".