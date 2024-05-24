عجلات المحافظة جميعها واقفة أمام محطة واحدة.. أزمة وقود في الديوانية (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة تسبب اصطفاف مئات العجلات امام محطة الوقود الحكومية المتواجدة بالمحافظة، بزخم مروري كبير في الشارع الرئيسي، حيث تتزاحم العجلات على أبواب المحطة الحكومية لكونها هي الوحيدة التي تمتلك الوقود منذ يوم امس، واستمر الوقوف المحتشد امام المحطة خلال ظهر وليل امس الخميس، ومن غير المعروف ما اذا كانت الازمة مستمرة حتى الان.