الأنواء الجوية: العاصفة الترابية ستضرب هذه المناطق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خلال النهار، ويتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر ابتداء من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغرب المنطقة الجنوبية، بينما ترتفع قليلاً شرق المنطقة الجنوبية".وأضافت "أما في يوم الاحد فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة، وتنخفض بضع درجات في شرق المنطقة الجنوبية، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار فيها".وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وتنشط الرياح في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتحول تدريجياً الى غائم في الاقسام الغربية من البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات".