السيد الصدر يوجه دعوة بشأن عيد الغدير (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فقد كتب السيد الصدر، " أدعو أهل الولاية في يوم الولاية: (عيد الغدير الأغر) إلى ما يلي:أولاً: أن لا يقصّروا في زيارة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه علي أمير المؤمنين في مرقده الطاهر احتفالاً بهذا اليوم العظيم لتكون الزيارة بمثابة مبايعة له سلام الله عليه.ثانياً: أدعو الشعراء لنظم الشعر الفصيح والشعبي تخليداً لمناسبة (عيد الله الأكبر) عيد الغدير الأغر على أن لا تكون أقل من خمسة وعشرين بيتاً شعرياً وأن لا يكون فيها تعدّي على أحد تاريخياً أو حالياً.ثالثاً: أدعو الأخوة الخطاطين إلى تفعيل أناملهم لخط لوحاتهم الفنية بمناسبة عيد الغدير لتعبر عن تلك المناسبة العظيمة بكل وضوح وشفافية.وأضاف، "على أن يكون موعد استلام القصائد واللوحات الخطية في أيام عيد الأضحى المبارك إن شاء الله تعالى".