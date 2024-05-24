بعثة الحج العراقية تعلن احصائية الاسبوع الاول من تفويج الحجاج

وذكرت البعثة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة عبر المنفذين الجوي والبري بلغ (9384) حاجا، يتواجدون حاليا في المدينة المنورة ومكة المكرمة".واضافت ان "البعثة وبالتعاون مع سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية، نقلت (7034) حاجا عبر المطارات العراقية، فيما تم تفويج (2350) حاجا عبر منفذ عرعر الحدودي، التي رافقها جهد خدمي كبير واجراءات ميسرة في عملية التفويج".واشارت الهيئة الى ان "عدد الحجاج في المدينة المنورة يبلغ (7190) حاجا، فيما يتواجد (2194) حاجا في مكة المكرمة التي وصلوا اليها اعتبارا منذ يوم أمس بعد ادائهم مراسم الزيارة في مدينة الرسول المصطفى (ص)".