بالأسبوع الأول.. الخطوط الجوية تنقل أكثر من 7 الاف حاج للديار المقدسة

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "نجحت في نقل 7،034 حاجاً عراقياً عبر أسطولها الجوي من المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأول من انطلاق عملية التفويج لموسم الحج 1445هـ 2024م".واكد مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، بحسب البيان، ان "إجراءات التفويج تسير بانسيابية عالية وفقاً للخطة التي يشرف عليها بشكلٍ مباشر معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس حيث تم تسخير كامل الإمكانات لتأمين جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن".وأضاف، انه "من المقرر زيادة عدد الرحلات اليومية للناقل الوطني صوب مطارات المملكة بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة والسلطات السعودية".