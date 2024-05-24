العراق يستلم ثلاث قطع اثرية من سويسرا (صور)

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن إطار دبلوماسية استرداد الآثار العراقية المهربة التي اطلقتها وزارة الخارجية تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ثلاث قطع اثرية عراقية قيمة جدا، تعود الى الحضارة الاشورية القديمة من وزيرة الشؤون الدخلية السويسرية إليزابيث بوم شانيدر".واعرب الوزير خلال حفل استلام القطع الاثرية عن شكره للحكومة السويسرية للتعاون الذي ابدته في سبيل استرجاع هذا الإرث الحضاري العراقي، مؤكداً ان الوزارة تسعى جاهدة لاسترجاع الآثار إلى العراق.تجدر الإشارة إلى ان القطع الثلاث هي تمثال اله الشمس الآشوري وجدرايتان يعود تاريخها إلى العهد الآشوري قبل الميلاد.الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت قد تسلمت الالف من القطع الاثرية من دول عدة تعود الى حضارة وادي الرافدين.كما تسلمت وزارة الخارجية خلال العامين الماضيين العشرات من القطع الآثارية من الحكومة السويسرية.