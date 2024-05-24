تسبب امراض سرطانية.. مطالبات بإيجاد حل لأبراج الهاتف النقال في ديالى (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها ، قال قائمقام بعقوبة: "من خلال القاءات مع المواطنين والشكاوى الواردة الينا ان أبراج الشركات الخاصة بالهاتف النقال تسبب امراض سرطانية وهناك إصابات سرطانية تم رصدها في الافرع المنصوب فيها أبراج هذه الشركات وقدمت لنا تقارير طبية بهذا الشأن حيث نلاحظ انتشار الأبراج في الاحياء السكنية بدون موافقة الدوائر البلدية وخلاف الضوابط ومديرية التخطيط العمراني وبالإضافة الى شكاوى المواطنين نلاحظ هنالك غليان في الشارع من جراء وجود هذه الأبراج".وأضاف: "لذا الموضوع يتطلب مفاتحة هيئة الاعلام والاتصالات الحكومي لإعادة تقييم لهذه الأبراج ومدى مطابقتها للشروط الصحية والبيئية والتخطيطية وتقدم تقرير بذلك لغرض عرضه على المواطنين".