خلال 60 يوماً.. الحج والعمرة تعلن إنشاء مدينة خاصة بالحجاج في كربلاء

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، انشاء مدينة خاصة بالحجاج في محافظة كربلاء، خلال 60 يوماً.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه " بمدة 60 يوماً تم إنشاء مدينة الحجاج والمعتمرين في كربلاء المقدسة المشكاة باشراف هيئة الحج والعمرة".



وأشارت إلى أن "رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي يتابع الاستعدادات في مدينة الحجاج لاستقبال ضيوف الرحمن".