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الكهرباء تصدر عدة توجيهات بينها إعلان الاستنفار
محليات
2024-05-24 | 14:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,466 مشاهدة
وجه وزير الكهرباء، اليوم الجمعة، بإعلان حالة الاستنفار لحين انتهاء فصل الصيف.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اجرى مساء اليوم الجمعة زيارة لشركة توزيع كهرباء بغداد، والتقى بالمدير العام ومعاونيه، ومديري الفروع والاقسام، وترأس اجتماعاً تناول فيه حاجة المواطنين للكهرباء، والوقوف على ساعات التجهيز، واشار إلى تحقيق زيادة في الانتاج عن ما تحقق بالصيف الماضي، خُصص جزءاً منها لبغداد، يفترض انها ستسهم باستقرارية التجهيز، الا أننا نسمع عن قطوعات وضعف بتجهيز بعض المناطق".
وأضاف، "مع ارتفاع درجات الحرارة سنتأكد من جدية ما عملنا عليه من معالجة للاختناقات وتأهيل شبكات التوزيع، وينبغي تعزيز منظومتنا بمعالجات سريعة لأحمال المغذيات العالية، ولا بد من الاستنفار التام من الان لحين انتهاء الصيف، وسرعة استجابة مراكز الشكاوى لمعالجة الأعطال".
والزم الوزير، المجتمعين "بعدد من النقاط والمحاور وإعتمادها كورقة عمل رسمية واجبة التنفيذ وهي:
● موازنة الأحمال وتحقيق عدالة التوزيع ، وتدوير مناولة الذبذبة على المغذيات بشكل دوري للمحافظة على المنظومة والتجهيز .
● توفير المواد والمعدات اللازمة للشبكة الكهربائية في قطاعات ومراكز الصيانة ، وعدم تحميل المواطنين ايِ تبعات .
● رفع جداول رسمية بالمغذيات ذوي الحمال العالية ، ومعالجتها بشكل فوري بشطرها ، وربط المحطات المتنقلة والمغذيات الجاهزة بخانات المحطات .
● التنسيق بشكل عالي مع دوائر البلدية ، لمد قابلوات مشاريع فك الاختناقات ونصب المحطات بمراكز الحمل .
● تشكيل خلية طارئة لمتابعة مواقف الشبكة وساعات التجهيز في جميع مناطق بغداد .
● شطر مراكز الصيانة وتوفير الاليات لإنجاح عملها لتواكب خدمة المواطنين ، وتقسيم الملاكات العاملة وجبات صباحية ومسائي وليلية وعلى مدار ٢٤ ساعة .
● مناقلة المواد المحتاجة بين الفروع والقطاعات بحسب صلاحية المدير العام ومنح صلاحيات تبادلها واستعارتها مع شركات التوزيع الأخرى .
● التشديد على مراكز شكاوى المواطنين بالتعامل السريع مع الشكاوى الواردة وبخلافه سيكون هنالك إجراءات قانونية وادارية مع مستقبل الشكوى والصيانات .
● رسم خارطة فنية بين دوائر التوزيع والنقل ، لتلافي عدم تحقيق السعات والاتاحات الملائمة .
● التأكيد على مشاريع رفع التعارضات ، وتأمين الكهرباء لطرق فك الاختناقات المرورية ، وتامينها للمستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي .
● جاهزية المخازن على مدار اليوم لتأمين الدعم اللوجستي للصيانات".
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