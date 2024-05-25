السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي للمحافظات تباعاً



وأدرجت المديرية العامة لتربية صلاح الدين، رابط النتائج والذي يحمل نتائج 14 قضاء ومدينة في المحافظة، كما نشرت في رابط اخر نتائج محافظة السليمانية.



للاطلاع على النتائج الرابط ادناه:



