السومرية نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظتي صلاح الدين والسليمانية

وأدرجت المديرية العامة لتربية صلاح الدين، رابط النتائج والذي يحمل نتائج 14 قضاء ومدينة في المحافظة، كما نشرت في رابط اخر نتائج محافظة السليمانية.للاطلاع على النتائج الرابط ادناه:صلاح الدينhttps://drive.google.com/drive/folders/1sWnuXUSseQ5UYmKNrfzbSVjblw32pS07السليمانيةhttps://drive.google.com/file/d/1NJclNMZxCSAo2U_djVJ54vpMAhCB1doc/view