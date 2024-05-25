مكافأة جوية "مؤقتة" لطقس العراق.. 3 أيام من الأجواء اللطيفة قبل ارتفاع طويل للحرارة

ويبدأ انخفاض نسبي ومحدود بدرجات الحرارة لغاية منتصف الاسبوع الحالي بسبب نزول كتلة هوائية معتدلة، حيث ان الانخفاض المتوقع سيكون بفارق اربع درجات مئوية عن الايام الماضية .وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم الثلاثاء بدرجات متوقع ان تتجاوز منتصف الاربعينات تدريجيا خاصة بمناطق الجنوب والفرات الاوسط، يرافقها نشاط بالرياح السطحية الشمالية الغربية و تزداد سرعتها عن النهار و تكون أهدأ عند ساعات المساء.ومن المتوقع ان تثير هبات الرياح، الغبار الخفيف بمناطق متفرقة، كما من المتوقع ان يتم تسجيل زخات مطر في بعض مدن الشمال والوسط مصحوبة بنشاط سحب البرق والرعد وسحب عالية تغطي بقية المناطق.كما تشير خرائط الطقس الى ان صيف هذا العام سيكون حارا جدا وأكثر حرارة من المعتاد مقارنة بمتوسط المناخ متعدد العقود في العراق، حيث وسيطر مؤخرًا نظام الضغط العالى ضمن حزام الضغط شبه الاستوائي العريض في المستوى العلوي من الغلاف الجوي ويعرف بـ "خلية هادلي" الهبوطية التي تضمن إستقرار الطقس، بحسب مختصين بالرصد الجوي.