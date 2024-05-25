النجف توقف العمل بدوائر البطاقة الوطنية الموحدة

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تعلن "توقف العمل في دوائر البطاقة الوطنية في (النجف، الكوفة، المناذرة، العباسية) ليوم غد الأحد الموافق 26-5-2024".وأكدت أنها "ستعاود العمل باستقبال معاملات المواطنين بدءاً من يوم الاثنين الموافق 27-5-2024 وذلك لاغراض الصيانة في الخوادم واكمال الإجراءات الفنية".