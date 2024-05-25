4 أيام.. تنويه من المرور بشأن تحويل مسار شوارع "حيوية" في بغداد

المديرية ذكرت، في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "سيتم تحويل السير القادم من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية، ويكون الطريق وسط ساحة أحمد عرابي (ساحة جسر الطابقين)، والطريق القادم من نزلة جسر الطابقين باتجاه الجسر المعلق، يكون من وسط ساحة أحمد عرابي (ساحة جسر الطابقين)".وأضافت أن "ذلك يأتي لغرض تحويل خط الماء والمجاري ضمن المنطقة، واستكمال أعمال نفق ساحة أحمد عرابي، ضمن مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وسيكون القطع وتحويل السير لمدة أربعة أيام".