انقذته من زوجة ابيه.. انهاء حالة تعنيف أسري لطفل في بغداد (صور)

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، عن انهاء حالة تعنيف أسري تعرض لها طفل على يد زوجة ابيه.

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "انهت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية تعنيف أسري يتعرض له طفل من قبل زوجة أبيه".