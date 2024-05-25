مجلس البصرة يكشف: المبالغ المرصودة للمحافظة غير كافية

اعتبر رئيس مجلس محافظة البصرة، السبت، المبالغ التي تم رصدها للمحافظة غير كافية، مشيرا الى عقد جلسة استثنائية للمجلس بهذا الشأن.

وقال البدران خلال مؤتمر صحافي عقده في المحافظة وحضرته السومرية، "قرر مجلس محافظة خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشر مناقشة استحقاقات البصرة وموازنة المحافظة التي تراجعت من 2 تريليونات الى 850 تريليونا".

وأضاف أن "المبالغ التي تم رصدها غير كافية لتغطية الديون والمشاريع لذلك قرر المجلس ان تكون هنالك جلسة استثنائية في الايام المقبلة بحضور المحافظ وأعضاء البرلمان ومدراء التخطيط والمشاريع".

وكانت وزارة التخطيط كشفت ، اليوم السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024، مؤكدة أن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار.