زيدان يلتقي رئيس السلطة القضائية في ايران

وقال المجلس في بيان، إن " رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس السلطة القضائية في ايران على هامش حضوره مجلس العزاء الذي اقامه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي خامنئي على الراحل ابراهيم رئيسي ورفاقه".

ووصل رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، على رأس وفد قضائي رفيع، إلى طهران، لتقديم التعازي برحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه.