حريق يطال "عشوائيات" في كربلاء

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق في "عشوائيات" بمحافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن حريقا اندلع، مساء اليوم، في عشوائيات بمنطقة شهداء سيف سعد في كربلاء".

وأضاف المصدر أنه لم "يتم تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الآن".