عمرها 104 سنوات.. وصول أكبر حاجة عراقية لمكة المكرمة

ووصل متعهد الحج (علي عبد الرضا كاظم) مكتب بغداد الخامس مع احدى الحاجات التي تبلغ من العمر 104 سنوات حيث كان برفقتها من المدينة المنورة الى مكة المكرمة بقطار الحرمين حرصاً منه على سلامة وصولها ومن نفقته الخاصة.

وكانت بعثة الحج العراقية أعلنت، مؤخراً، عن اعداد الحجاج المتواجدين في الديار المقدسة، مؤكدة أن عدد الحجاج عبر المنفذين الجوي والبري بلغ (9384) حاجا، يتواجدون حاليا في المدينة المنورة ومكة المكرمة.