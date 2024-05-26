موقف مروري خانق.. خارطة بابرز ازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز- محليات



تنشر السومرية نيوز خارطة بازدحامات بغداد صباح اليوم الاحد، حيث غصت العديد من الشوارع الرئيسية بالازدحامات.





سريع مطار بغداد ازدحام طويل ومتصل مع سريع



القادسية وصولا لساحة الاحتفالات.



سريع الدورة مزدحم لغاية الجسر العنكبوتي



سريع القناة من جهة الرستمية مزدحم



تقاطع المصافي وجسر وساحة الطابقين ازدحام



سريع محمد القاسم لغاية معارض النهضة ازدحام



جسر الجمهورية وشارع يافا ازدحام



جسر السنك وشارع الرشيد وصولا لكراج الرصافي ازدحام



شارع مثنى الشيباني ازدحام وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع مطار بغداد ازدحام طويل ومتصل مع سريعالقادسية وصولا لساحة الاحتفالات.سريع الدورة مزدحم لغاية الجسر العنكبوتيسريع القناة من جهة الرستمية مزدحمتقاطع المصافي وجسر وساحة الطابقين ازدحامسريع محمد القاسم لغاية معارض النهضة ازدحامجسر الجمهورية وشارع يافا ازدحامجسر السنك وشارع الرشيد وصولا لكراج الرصافي ازدحامشارع مثنى الشيباني ازدحام