واظهرت مقاطع فيديو متداولة، تحشد عناصر الامن تجاه احد المتظاهرين لضربه، فيما تم اعتقال اخرين، وسط صراخ واعتراض من الفتيات المتظاهرات مع زملائهن.وقالت مصادر محلية ان المتظاهرين هم من مهندسي النفط عقود 315 وتظاهروا امام مصفى الشعيبة في البصرة للمطالبة بالتعيين.