قائمة بـ17 مركز تجميل تحت مجهر البرلمان ووزارة الصحة

واظهرت وثيقة موجهة من لجنة الصحة الى وزارة الصحة، ووردت الى السومرية نيوز، مخاطبة نيابية تطالب وزارة الصحة ببيان امتلاك هذه المراكز الـ17 لاجازات افتتاح مركز تجميل من عدمه، وتزويد اللجنة بنسخة منها.وتقدر نقابة الأطباء وجود اكثر من 400 مركز تجميل غير قانوني في بغداد، ولايبلغ عدد مراكز التجميل المجازة سوى 79 مركزا.