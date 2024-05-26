لمدة 4 أيام.. قطع الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء "لفترات متفاوتة"

وقالت الشركة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ستتم المباشرة بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الضغط العالي 132 ك.ف، للفترة من 27 - 31 / 5 / 2024 ".وبينت انه "سيكون هناك قطع للطريق الرئيسي (نجف - كربلاء) قرب السايلو ومعمل الغاز"، مشيرة الى ان "أوقات القطع ستكون متفاوتة وبحسب الحاجة ".