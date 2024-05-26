"رقي بطعم الأناناس".. تربة صلاح الدين تنجح بإنبات فواكه "غريبة" (صور)

ورصد مراسل السومرية نيوز، انتشار بيع الرقي الأصفر بشكل كبير في أسواق صلاح الدين، مؤكدا نجاح العديد من المزارعين بزراعة الرقي المستورد ذو اللون الاصفر وبيعه في الأسواق المحلية .ويقول المهندس الزراعي معاذ توفيق للسومرية نيوز، إن "هذا الرقي الاصفر مطعم بنكهة الاناناس وحلو المذاق ونجح بالنمو في صلاح الدين كون الأرضي الزراعية خصبة للغاية وتنجح الكثير من المحاصيل الزراعية عند زراعتها ".وأشار الى ان المزارعين نجحوا أيضاً بزراعة فاكهة الببايا والعنب الياقوتي والفراولة وانواع التمور المختلفة، ومعظمها أصناف مستوردة.