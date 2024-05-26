حادث سير غريب بين حصان وسيارة في قضاء عقرة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



وقع حادث مروري "غريب" بين شخص يمتطي حصانا يجري عكس الاتجاه مع سيارة خصوصي في إحدى شوارع قضاء عقرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان.

أدناه مقطع الفيديو: