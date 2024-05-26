البصرة.. تصادم "صهريج" و "بيك اب" يوقع 3 ضحايا

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 3 أشخاص جراء حادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب 2 آخرين بحالة حرجة؛ جراء تصادم سيارة نوع "بيك اب" مع "صهريج" قرب المحطة النفطية السادسة التابعة لحقول الرميلة في البصرة".



وأضاف، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة الشخص المتوفي إلى الطب العدلي".