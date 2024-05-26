مجلس المثنى يتحدث عن "محرومية خدمية": الخطط تصطدم بالمخصصات

أكد رئيس مجلس محافظة المثنى، احمد محسن ال دريول، اليوم الاحد، ان المحافظة تعيش محرومية على المستوى الخدمي، فيما اشار الى ان خطط المحافظات تصطدم بمخصصات الموازنة.



وقال ال دريول خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "محافظة المثنى تعيش محرومية على المستوى الخدمي بينما يتطلع ابناء المحافظة الى مشاريع خدمية".

واضاف، "لا نعرف الى متى تبقى محافظات الوسط والجنوب مشاريع استشهاد"، مشيراً الى أن "هناك من يريد الترويج إلى ان مجالس المحافظات حلقة زائدة".

ونوه ال دريول الى أن "المثنى تعتبر ثاني أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة".

وتابع: "الصاحي الذي يدخل مستشفيات المثنى يخرج مريضا"، مبينا أن "المثنى تحتاج الى 5 مستشفيات على الاقل لتغطية الحاجة"، معتبرا أن "مخصصات المثنى بالموازنة تكفي لبناء مستشفى سعة 50 سريرا".

وأكد أن "المثنى ما تزال تضم مدارس طينية وكرفانية وهي تحتاج الى 200 مدرسة جديدة".

واكمل بالقول "ابناء المثنى يعملون في البصرة ومحافظات اخرى بسبب قلة فرص العمل"، مشيرا الى ان "المثنى تتصدر محافظات العراق في نسبة الفقر".

واتم ال دريول، بالقول ان "خطط المحافظات تصطدم بمخصصات الموازنة"، كاشفا عن ان "المثنى لديها مشاريع متلكئة منذ عام 2012".