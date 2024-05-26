مجلس البصرة عن تخصيصات الموازنة: صادمة وظالمة

اعتبر رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة، شكر محمود، اليوم الاحد، أن تخصيصات موازنة 2024 شكلت صدمة للمحافظة.

وقال محمود خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن "ديون محافظة البصرة تقدر بـ800 مليار دينار، ومستحقات المحافظة من البترودولار تصل الى 45 ترليون دينار".

وأضاف، أن "الموازنة الاستثمارية لكردستان ارتفعت الى 4.9 ترليون دينار".

وبين أن "اعداد مرضى السرطان بالبصرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات".

واعتبر شكر، أن "تخصيصات موازنة 2024 ألحقت ظلما كبيرا بالبصرة"، مشدداً على أن "البصرة ستكون يدا واحدة نوابا وحكومة للمطالبة بحقوقها".