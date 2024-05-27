قائمة الازدحامات وحركة المرور في بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورةشارع قطر الندي وجسر الجادريةشارع المطار وسريع القادسية ازدحام متصل لغاية مجسر القادسيةجسر سريع أبو غريب باتجاه الإسكانالشارع من مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرجيشارع الكيلاني لغاية ساحة الخلانيمحمد القاسم من معمل بطاريات بابل الى صناعية شيخ عمرشارع 14 رمضان من مجسر اللقاء الى جسر 14 رمضانشارع حيفا من تقاطع شارع الطلائع الى وزارة الثقافةشارع وزارة الصحة/باب المعظم السايدينشارع بور سعيد قبل وبعد مجسر النخيلشارع القناة من خروجية مجسر حمورابي الى جسر الحبيبيةمن جسر البنوك الى نفق النداءشارع صفي الدين الحلي لغاية تقاطع المالية