التربية تحدد ضوابط تزويد الطالب بدفتر امتحاني اخر في حال نفاد الأول

وبحسب كتاب صادر من التربية ورد للسومرية نيوز، فأنه لامانع من بتزويد الطالب الممتحن بدفتر امتحاني آخر في حال لم يتبق له أوراق فارغة لإكمال الاجابة في الدفتر الأول، وأن يتم تسجيل اسم الطالب ورقمه الامتحاني وضرورة انتباه الطالب الى استلامه دفترين.الضوابط وفق الوثيقة أدناه: